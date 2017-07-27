الحكومة: فرض الحظر على صادرات الحضروات والفواكه المصرية "شائعات"

القاهرة- (أ ش أ):

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما بث في العديد من المواقع الإليكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بفرض حظر على صادرات الخضراوات والفاكهة المصرية نتيجة عدم جودتها.

وذكر المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة اللتان أكدتا أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأنه لا يوجد حظر لصادرات الخضروات والفواكه المصرية وأن ما يتردد من أخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف بالإضرار بالاقتصاد المصري وتشويه سمعة الصادرات المصرية, موضحتا أن معدلات الصادرات الزراعية شهدت زيادة كبيرة منذ بداية هذا العام.

من جانبها، أشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, إلى أن الحاصلات الزراعية التي يتم تصدريها تخضع للفحص الدقيق قبل تصديرها وعلى مدار فترات طويلة، وذلك للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وكذلك داخل البلد المستورد، موضحة أنه تم سحب جميع عينات المنتجات المصدرة للتأكد من مطابقتها للشروط والإجراءات المعمول بها، ومدى التزامها بمعايير الصحة النباتية وكافة الضوابط المتعلقة بأعمال التصدير، مشيرةً إلى أن هذه المنظومة سيتم تطبيقها في باق المنتجات التصديرية الأخرى بالتعاون مع المجلس التصديرية للحاصلات الزراعية وجمعية "هيا" لتنمية وتطوير الصادرات البستانية.

كما أوضحت وزارة التجارة والصناعة, أن كافة الصادرات المصرية تخضع لتحاليل صارمة للتأكد من عدم وجود متبقيات المبيدات الحشرية وللتأكد من جودتها و سلامتها، وأن الجهات المعنية والرقابية في مصر تقوم بكافة التدابير التي تضمن سلامة المنتج المصري والحفاظ على سمعة وجودة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.

و ناشدت الوزارتان، المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بكل وزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سمعة مصر التصديرية والإضرار بالاقتصاد المصري.