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رئيس الوزراء يغادر عمان بعد ترأسه اللجنة المصرية - الأردنية المشتركة

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يغادر عمان بعد ترأسه اللجنة المصرية - الأردنية المشتركة

08:47 م الخميس 27 يوليو 2017

رئيس الوزراء يغادر عمان بعد ترأسه اللجنة المصرية - الأردنية المشتركة

المهندس شريف إسماعيل

عمان- (أ ش أ):

غادر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، العاصمة الأردنية عمان عائدا إلى القاهرة بعد أن ترأس اجتماعات الدورة 27 للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة.

وتم خلال اجتماعات اللجنة بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون في العديد من المجالات المرتبطة بالثقافة والسياحة والمياه، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والثروة المعدنية والإعلام والأمن والقضاء والشئون الجمركية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر وتوحيد المواصفات والمقاييس، والصناعة والمدن الصناعية والنقل، واختتمت أعمالها بتوقيع 7 برتوكولات للتعاون بين البلدين.

وترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الجانب المصري ، وترأس الجانب الأردني الدكتور هاني الملقي رئيس وزراء الأردن ، وشارك في أعمال اللجنة عن الجانب المصري وزراء الصحة والسكان، والاستثمار والتعاون الدولي والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والسياحة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وعن الجانب الأردني وزراء العمل والصحة وشئون الإعلام والسياحة والآثار والصناعة والتجارة والتموين والنقل والطاقة والثروة المعدنية.

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