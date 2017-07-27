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الأركان الأمريكية: لا تغيير حتى الآن في وضع المتحولين جنسيا بالجيش

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مصراوي Masrawy

الأركان الأمريكية: لا تغيير حتى الآن في وضع المتحولين جنسيا بالجيش

08:45 م الخميس 27 يوليو 2017

الأركان الأمريكية: لا تغيير حتى الآن في وضع المتحولين جنسيا بالجيش

جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد، اليوم الخميس، إنه لن يتم إدخال تغييرات فورية على السياسة المتعلقة بخدمة الأفراد المتحولين جنسيا في الجيش.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد أعلن على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أنه لن يتم السماح للمتحولين جنسيا بالالتحاق بالجيش "بأي شكل من الأشكال"، ما يشكل إلغاء لسياسة تم الإعلان عنها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وذكر الجنرال دانفورد في المذكرة،التي تم ارسالها إلى قادة أفرع الجيش، أنه "لن يتم إدخال تعديلات على السياسة الحالية حتى يتسلم وزير الدفاع التوجيه الصادر عن الرئيس، ويصدر الوزير توجيها بتنفيذ القرار".

وكتب دانفورد، في المذكرة التي اطلعت عليها وسائل الإعلام الأمريكية، أن الجيش سوف "يستمر في معاملة جميع أفرادنا باحترام. وبما يحمل ذات القدر من الأهمية، ونظرا لانخراطنا في معركتنا الحالية والتحديات التي نواجهها،سنظل جميعا نركز على إنجاز المهام المسندة لنا".

وذكرت وزارة الدفاع أمس الأربعاء أنها ستصدر توجيها بعد إعلان ترامب.

وتختلف تقديرات أعداد الأشخاص المتحولين جنسيا في الجيش بدرجة كبيرة، حيث صدر تقرير أجرته مؤسسة "راند"، وهو مركز بحثي يعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع، تقديرا متوسط المدى يفيد بوجود حوالي 2450 شخصا من المتحولين جنسيا من بين 3ر1 مليون فرد في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى حوالي 1510 أفراد في القوات الاحتياطية بالجيش.

بينما تزعم منظمة "هيومن رايتس كامبين" المعنية بالدفاع عن المثليين والمثليات ومزدوجي الميول المثلية والمتحولين جنسيا أن هناك 15 ألف فرد متحول جنسيا في الجيش حاليا.

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