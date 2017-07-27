واشنطن تقدم أسلحة للفلبين لمحاربة "داعش"

واشنطن - (أ ف ب):

قدمت الولايات المتحدة طائرتي استطلاع وبدأت، الخميس، بتسليم الفيليبين أسلحة لمساعدة حليفها الأسيوي في التصدي لتنظيم "داعش" على أراضيه.

وأعلن السفير الأمريكي في مانيلا سونج كيم ووزير الدفاع الفيليبيني ديلفن لورنزانا أن طائرتي "سيسنا" اللتين تقدر كلفتهما مع تجهيزاتهما بأكثر من ثلاثين مليون دولار ستطاردان مقاتلي تنظيم "داعش" وتسيران دوريات على طول الحدود البحرية.

وقال سونج كيم - إثر احتفال في مانيلا - أن هاتين الطائرتين هما آخر تجليات ما ينبغي أن يكون عليه تحالفنا، شراكة بين صديقين قديمين، حليفان قريبان يعملان معا، يقاتلان معا وينتصران معًا على أعدائهما".

وتأتي هذه المساعدة الأمريكية رغم توتر العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفيليبيني رودريجو دوتيرتي.

ومنذ أكثر من شهرين، تخوض القوات الحكومية مواجهات مع مقاتلين متطرفين في مراوي جنوب الأرخبيل.

وأضطلعت واشنطن بدور مهم في هذه المواجهات التي تشكل أكبر تحد أمني لرئاسة دوتيرتي رغم أن الأخير سعى إلى التخلي عن التحالف القديم مع الأمريكيين ساعيًا إلى توثيق علاقاته بالصين.