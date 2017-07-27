أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

واشنطن تقدم أسلحة للفلبين لمحاربة "داعش"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

واشنطن تقدم أسلحة للفلبين لمحاربة "داعش"

08:32 م الخميس 27 يوليو 2017

داعش

واشنطن - (أ ف ب):

قدمت الولايات المتحدة طائرتي استطلاع وبدأت، الخميس، بتسليم الفيليبين أسلحة لمساعدة حليفها الأسيوي في التصدي لتنظيم "داعش" على أراضيه.

وأعلن السفير الأمريكي في مانيلا سونج كيم ووزير الدفاع الفيليبيني ديلفن لورنزانا أن طائرتي "سيسنا" اللتين تقدر كلفتهما مع تجهيزاتهما بأكثر من ثلاثين مليون دولار ستطاردان مقاتلي تنظيم "داعش" وتسيران دوريات على طول الحدود البحرية.

وقال سونج كيم - إثر احتفال في مانيلا - أن هاتين الطائرتين هما آخر تجليات ما ينبغي أن يكون عليه تحالفنا، شراكة بين صديقين قديمين، حليفان قريبان يعملان معا، يقاتلان معا وينتصران معًا على أعدائهما".

وتأتي هذه المساعدة الأمريكية رغم توتر العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ونظيره الفيليبيني رودريجو دوتيرتي.

ومنذ أكثر من شهرين، تخوض القوات الحكومية مواجهات مع مقاتلين متطرفين في مراوي جنوب الأرخبيل.

وأضطلعت واشنطن بدور مهم في هذه المواجهات التي تشكل أكبر تحد أمني لرئاسة دوتيرتي رغم أن الأخير سعى إلى التخلي عن التحالف القديم مع الأمريكيين ساعيًا إلى توثيق علاقاته بالصين.

هذا المحتوى من

b240762087.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأركان الأمريكية: لا تغيير حتى الآن في وضع المتحولين جنسيا بالجيش

    أخبار

  • موتشي.. مدير إعلام قد يغير موازين القوى بالبيت الأبيض

    أخبار

  • أمريكا تطالب بإدراج "حزب الله" على لائحة التنظيمات الإرهابية

    أخبار

  • وزير الداخلية اللبناني: الجيش اللبناني يستعد لمعركة ضد "داعش"

    أخبار

إعلان

cd56a031da.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية