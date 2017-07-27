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متعب يعود لقائمة الأهلي في مواجهة نصر حسين داي

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متعب يعود لقائمة الأهلي في مواجهة نصر حسين داي متعب يعود لقائمة الأهلي في مواجهة نصر حسين داي

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كتب: أحمد سعيد واحمد شحاتة

أعلن أحمد أيوب القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمدرب العام للفريق، عن قائمة فريقه المرشحة لخوض مباراة نصر حسين داي الجزائري، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في إطار البطولة العربية.

وضمت القائمة 22 لاعبًا وهم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، عمر رضوان.

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في خط الدفاع: باسم علي، محمد هاني، صبري رحيل، حسين السيد، رامي ربيعة، محمد نجيب.

في خط الوسط: حسام غالي، عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد حمودي، أكرم توفيق، عمرو بركات، صالح جمعة، إسلام محارب.

في خط الهجوم: جونيور أجاي، عمرو جمال، وليد أزارو، أحمد ياسر الريان، عماد متعب.

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