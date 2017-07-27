«كاف» يُخطر الأهلي بمواعيد مباراتي الترجي في دوري الأبطال

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي تلقى إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بالمواعيد الجديدة لمباراتي الفريق بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي أن «كاف» أبلغ الأهلي بإقامة مباراة الذهاب في مصر، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر، فيما ستكون مباراة الإياب في تونس أحد أيام 22 أو 23 أو 24 سبتمبر.

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وكان الأهلي قد تأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في دور المجموعات، عقب حصول الفريق على 11 نقطة.