أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«كاف» يُخطر الأهلي بمواعيد مباراتي الترجي في دوري الأبطال

Google+ Print
«كاف» يُخطر الأهلي بمواعيد مباراتي الترجي في دوري الأبطال «كاف» يُخطر الأهلي بمواعيد مباراتي الترجي في دوري الأبطال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي تلقى إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بالمواعيد الجديدة لمباراتي الفريق بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي أن «كاف» أبلغ الأهلي بإقامة مباراة الذهاب في ، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر، فيما ستكون مباراة الإياب في تونس أحد أيام 22 أو 23 أو 24 سبتمبر.

شاهد أيضا

وكان الأهلي قد تأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في دور المجموعات، عقب حصول الفريق على 11 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين