الاتحاد الأوروبي ومصر يوقعان اتفاقية دولية للبحث والابتكار

القاهرة - (د ب أ)

وقع الاتحاد الأوروبي ومصر بالأحرف الأولى اتفاقية دولية لمشاركة القاهرة في مبادرة "الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط - بريما".

تمثل تلك الاتفاقية خطوة مهمة تجاه المشاركة الكاملة لمصر في مبادرة "بريما" لحظة تدشينها والمتوقع في بدايات عام 2018. لعبت مصر منذ عام 2012 دورا مهما إلى جانب المفوضية الأوروبية في تطوير تلك المبادرة.

وتهدف مبادرة "بريما" إلى تطوير حلول مبتكرة في مجالين لهما أهمية استراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وذلك من خلال بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة خلال العشر سنوات القادمة.

وقالت ماريا كريستينا روسو؛ مديرة التعاون الدولي بالإدارة العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، إن التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الدولية لمشاركة مصر في "بريما" يعد بمثابة خطوة مهمة لزيادة تعزيز التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الاتفاقية مهمة أيضا لأثرها الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث تمثل إنجازا ملموسا في إطار علاقات الاتحاد الأوروبي ومصر الدولية، وتسهم بقوة في دعم التعاون الإقليمي المبني على نهج متكامل.

يأتي تمويل مبادرة "بريما" من برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار "هورايزون 2020" بمبلغ يقدر بـ 220 مليون يورو، ومن خلال مساهمات عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعدد من دول جنوب البحر المتوسط بما مجموعه 274 مليون يورو.