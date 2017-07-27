نتنياهو: آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابيين

تل أبيب - (أ ف ب):

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، الخميس، إلى إعدام فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين طعنًا، الأسبوع الماضي، في مستوطنة حلميش قضاء رام الله.

وقال نتانياهو أثناء تقديم التعزية إلى عائلة القتلى الثلاثة: "لقد آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابيين في الحالات القصوى".

وأضاف - في بيان: "يجب الحصول على إجماع من القضاة ولكنهم يريدون أيضًا أن يعلموا ما هو موقف الحكومة من هذا الأمر. وموقفي بصفتي رئيس الوزراء هو أن في هذه الحالة عندما يخص الأمر قاتل لهذه الدرجة - على حد وصفه - فانه يجب إعدامه".

وقتل فلسطيني ثلاثة إسرائيليين وأصاب شخصًا رابعًا بجروح، قبل أن يُصاب برصاص أحد الجيران في 22 تموز الماضي بمستوطنة حلميش بحسب متحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي.

ووقع هذا الهجوم إثر يوم دامٍ قُتل فيه ثلاثة فلسطينيّين وأصيب 450 آخرون بجروح في مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين في القدس الشرقية والضفة الغربيّة المحتلّتين.