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محافظ كفر الشيخ يبحث تطوير الري الحقلي مع البنك الدولي

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التحرير

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بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مع بعثة البنك الدولى موقف تنفيذ مشروع الري الحقلي بالمحافظة لمكافحة بوار الأراضي الزراعية وتوفير مياه الري بأقصي سرعة، وذلك بحضور الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، والمهندس عبدالرافع جاد وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ إنه تم البدء الفعلي في تنفيذ خطة الري الحقلي المطور بخمس مراكز، وهي كفر الشيخ والرياض دسوق وسيدي سالم وقلين، على مساحة 80 ألف فدان، وبلغت نسبة التنفيذ نحو60%، ويتم الانتهاء من التنفيذ بهذه المراكز خلال 6 أشهر.

وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ المشروع فعليا على مساحة تجاوزت 27 ألف فدان بالمرحلة الأولى من المشروع، مشيرا إلى أن البداية بهذه المنظومة كانت في خمسة مراكز بالمرحلة الأولى على مساحة 135 ألف فدان تقريبا، وسيتم تعميم تنفيذ الخطة على باقي مراكز المحافظة.

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ولفت إلى أن تنفيذ هذا المشروع من الري الحقلي المطور يهدف إلى إحداث طفرة في التنمية الزراعية، وتحقيق وفرة في مياه الري ومكافحة البوار، ويوفر 20% من مياه الري المستخدمة في الزراعة واستخدام ماكينات تعمل بالتيار الكهربائي بديله لماكينات الديزل.

وكان موقع "التحرير" نشر أمس تقريرا بعنوان "بوار 40 ألف فدان في كفر الشيخ.. والأهالي: «عيالنا هتموت»" ألقى فيه الضوء على مشكلة بوار الأراضي الزراعية بكفرالشيخ.

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التحرير

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