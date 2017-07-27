أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

قوات الأمن تفض اعتصام عمال أسمنت أسوان (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فضّت قوات الأمن اعتصام عمال مصنع الأسمنت في أسوان اليوم الخميس.

وأعلن العمال اعتصامهم احتجاجا على وفاة عاملين بالمصنع إثر انسكاب مادة حارقة عليهما، واتهم العمال الإدارة بعدم توفير المناخ الآدمى والبيئة الملائمة لهم فى أثناء العمل.

وقال عدد من العمال بالمصنع، رفضوا ذكر أسمائها خشية من الملاحقة الأمنية، إن قوات الأمن فضت اعتصامهم والذي كان قد دخل يومه الرابع، وألقت الشرطة القبض على أكثر من 10 من المعتصمين ووجهت لهم اتهامات بالتحريض على وقف العمل بالمصنع طوال أيام الاعتصام.

وأضاف العمال لـ"التحرير" أن عددا من زملائهمم هربوا من موقع الاعتصام أمام المصنع بطريق «أسوان / أبوسمبل» وتوجهوا إلى مدينة أسوان خشية من القبض عليهم.

شاهد أيضا

وذكر العمال أن قوات الأمن توجهت إلى موقع المصنع في الكيلو 110 بطريق أسوان أبوسمبل بأعداد كبيرة من المدرعات وسيارات الأمن المركزي وألقت القبض على أكثر من 10 عمال منهم.

وكان عمال مصنع أسمنت أسوان، بدأ إضرابهم عن العمل مساء الأحد الماضى احتجاجا على أوضاعهم العمالية الصعبة، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية عقب وفاة اثنين من بينهم إثر انسكاب مادة خام حارقة عليهما بفرن المصنع علاوة على وجود مصاب ثالث في حالة حرجة بقسم الحروق بالمستشفى الجامعي في أسوان.

dd98a3a618.jpg8338ae7367.jpg549fe2de34.jpga2eee66781.jpg7762f60f6b.jpgahmed.mansour912@gmail.com__4542.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء