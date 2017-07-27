قوات الأمن تفض اعتصام عمال أسمنت أسوان (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فضّت قوات الأمن اعتصام عمال مصنع الأسمنت في أسوان اليوم الخميس.

وأعلن العمال اعتصامهم احتجاجا على وفاة عاملين بالمصنع إثر انسكاب مادة حارقة عليهما، واتهم العمال الإدارة بعدم توفير المناخ الآدمى والبيئة الملائمة لهم فى أثناء العمل.

وقال عدد من العمال بالمصنع، رفضوا ذكر أسمائها خشية من الملاحقة الأمنية، إن قوات الأمن فضت اعتصامهم والذي كان قد دخل يومه الرابع، وألقت الشرطة القبض على أكثر من 10 من المعتصمين ووجهت لهم اتهامات بالتحريض على وقف العمل بالمصنع طوال أيام الاعتصام.

وأضاف العمال لـ"التحرير" أن عددا من زملائهمم هربوا من موقع الاعتصام أمام المصنع بطريق «أسوان / أبوسمبل» وتوجهوا إلى مدينة أسوان خشية من القبض عليهم.

شاهد أيضا

وذكر العمال أن قوات الأمن توجهت إلى موقع المصنع في الكيلو 110 بطريق أسوان أبوسمبل بأعداد كبيرة من المدرعات وسيارات الأمن المركزي وألقت القبض على أكثر من 10 عمال منهم.

وكان عمال مصنع أسمنت أسوان، بدأ إضرابهم عن العمل مساء الأحد الماضى احتجاجا على أوضاعهم العمالية الصعبة، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية عقب وفاة اثنين من بينهم إثر انسكاب مادة خام حارقة عليهما بفرن المصنع علاوة على وجود مصاب ثالث في حالة حرجة بقسم الحروق بالمستشفى الجامعي في أسوان.