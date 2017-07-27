أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

النفط العراقي يتعادل مع الهلال السعودي في البطولة العربية

Google+ Print
النفط العراقي يتعادل مع الهلال السعودي في البطولة العربية النفط العراقي يتعادل مع الهلال السعودي في البطولة العربية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعادل فريق نفط الوسط العراقي مع نظيره الهلال السعودي، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية التي تستضيفها خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.

تقدم النفط العراق عن طريق صالح سدير، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وتعادل عبدالكريم القحطاني، لفريق الهلال في الدقيقة 52، قبل أن يسجل أنس زياني الهدف الثاني للفريق السعودي في الدقيقة 56، وتعادل إياد خلف للنفط في الدقيقة 79.

شاهد أيضا

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال السعودي إلى نقطتين، بينما ارتفع رصيد النفط العراقي لنقطة واحدة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين