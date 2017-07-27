النفط العراقي يتعادل مع الهلال السعودي في البطولة العربية

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تعادل فريق نفط الوسط العراقي مع نظيره الهلال السعودي، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.

تقدم النفط العراق عن طريق صالح سدير، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وتعادل عبدالكريم القحطاني، لفريق الهلال في الدقيقة 52، قبل أن يسجل أنس زياني الهدف الثاني للفريق السعودي في الدقيقة 56، وتعادل إياد خلف للنفط في الدقيقة 79.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال السعودي إلى نقطتين، بينما ارتفع رصيد النفط العراقي لنقطة واحدة.