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"الوزراء" ينفي وجود انخفاض في منسوب بحيرة ناصر

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مصراوي Masrawy

"الوزراء" ينفي وجود انخفاض في منسوب بحيرة ناصر

07:47 م الخميس 27 يوليو 2017

بحيرة ناصر

القاهرة- (أ ش أ):

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإليكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بانخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر ووصوله إلى "السعة الميتة"، وأن تعاني حالياً من جفاف غير مسبوق بسبب بدأ التخزين في بحيرة سد النهضة، وهو ما ينذر بكارثة توقف توربينات السد العالي، وبوار الأراضي الزراعية.

وأوضح المركز- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس- أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت صحة تلك الأنباء، موكدة أن مناسيب بحيرة ناصر طبيعية وانخفاضها في مثل هذا الوقت من العام أمر طبيعي لأنه يتم صرف أقصى كميات من المياه في موسم الصيف.

وعلى عكس ذلك فإن منسوب المياه بالبحيرة أمام السد العالي بدأ بالارتفاع مما يدل على بشائر استقبال الفيضان الجديد للعام المائي 2018/2017، الذي بدأ في الوصول من يوم 22 يوليو السابق.

في سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بشكل الفيضان المقبل الذى سيبدأ أول أغسطس، لأن الظواهر الطبيعية تجعل التنبؤ بالفيضان أمرا صعبا، مؤكدة أنه يتم صرف كميات المياه من بحيرة السد العالي حسب الاحتياجات المائية لجميع الأغراض، والتي تبلغ ذروتها في موسم "الصيف".

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