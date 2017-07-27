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"معلومات الوزراء" ينفي تأجيل بدء الدراسة في المدارس والجامعات لمدة شهر

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مصراوي Masrawy

"معلومات الوزراء" ينفي تأجيل بدء الدراسة في المدارس والجامعات لمدة شهر

07:46 م الخميس 27 يوليو 2017

القاهرة- (أ ش أ):

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتأجيل بدء الدراسة لمدة شهر كامل لجميع المدارس والجامعات المصرية بالعام الجديد 2017-2018.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للعام الدراسي الجديد 2017-2018، سواء في المدارس أو الجامعات، وأنه سوف يتم تحديد- خلال شهر أغسطس القادم- اليوم المحدد لبدء العام الدراسي الجديد، طبقا للخريطة الزمنية التي سيعتمدها كلاً من المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد عن طريق طباعة الكتب الدراسية وتسليمها للمدارس والإدارات التعليمية المختلفة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب، مضيفة أنه تم الانتهاء من طباعة نحو 70% من كتب الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 2017 - 2018.

من جهتها، ناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.‏

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مصراوي Masrawy

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