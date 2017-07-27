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الحكومة تنفي ارتفاع أسعار تذاكر طيران حجاج الجمعيات

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مصراوي Masrawy

تنفي ارتفاع تذاكر طيران حجاج الجمعيات

07:36 م الخميس 27 يوليو 2017

الحكومة تنفي ارتفاع أسعار تذاكر طيران حجاج الجمعيات

وزارة التضامن الاجتماعي

القاهرة- (أ ش أ):

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صحة ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بارتفاع أسعار تذاكر الطيران لحجاج وزارة التضامن الاجتماعي للعام الحالي.

وأوضح المركز- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس- أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي التي أكدت أنها أنهت كل التعاقدات مع شركة للطيران، منذ إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية، وتم الاتفاق على سعر تذكرة الحج وسداد دفعة مقدمه من قيمة التعاقد ويجري استخراج التذاكر اعتباراً من الأسبوع المقبل.

ولفت التقرير إلى أن وزارة التضامن نفت تلقيها أي تعديلات من شركة الطيران حول أي زيادة في سعر التذكرة، وأكدت أن أول فوج للحجاج سوف يغادر القاهرة في 12 أغسطس المقبل، وسوف يكون من حجاج محافظتي الجيزة وبورسعيد.

ونقل التقرير عن وزارة التضامن أن جميع الحجاج التابعين لها والبالغ عددهم 12 ألف حاج سددوا تكلفة برامج الحج ‏المعلنة خلال شهر مايو الماضي، وأن الوزارة نجحت الوزارة في إبرام كافة تعاقداتها وسداد كافة الالتزامات المالية ‏الخاصة بموسم الحج وفقاً للتكلفة المعلنة لكل مستوى وبالتالي فإن جميع الخدمات المقدمة للحجاج ‏سواء السكن أو الانتقالات بالأراضي أو المصرية قد تم حجزها مسبقاً ولا يوجد أي تغيير في هذه التكلفة.

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مصراوي Masrawy

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