الزمالك يتفق مع إيناسيو على فسخ التعاقد

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توصل نادي الزمالك لاتفاق مع البرتغالي أوجوستو ايناسيو المدير الفني للفريق بشأن فسخ تعاقده، خلال الجلسة التي عقدها مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بمقر النادي عصر اليوم الجمعة في حضور جهازه المعاون، ومندوب من السفارة البرتغالية.

وتم الاتفاق على فسخ التعاقد على أن يحصل المدير الفني علي شهر ونصف الشهر من أصل 3 شهور قيمة الشرط الجزائي.

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وشهدت الساعات الماضية أزمة عنيفة بين مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، وإيناسيو المدير الفني للفريق، بعد قيام الأخير بالهجوم على رئيس النادي ووصفه بالشخص الكاذب والجبان، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء الزمالك والعهد اللبناني، في الجولة الثانية من البطولة العربية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.