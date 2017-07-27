حازم إمام لمرتضى منصور: «أنا لا داخل انتخابات ولا نيلة» (فيديو)

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قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، إنه توقع عدم تأهل الفريق الأبيض للدور نصف النهائي بالبطولة العربية، في ظل الأزمة القائمة بين مرتضى منصور، رئيس النادي، والمدير الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو.

وأضاف «حازم»، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ساعة كورة» الذي يقدمه عبر إذاعة «راديو هيتس»، أنه ليس من الطبيعي تقديم اللاعبين لأداء قوي بالتزامن مع الأزمة، لصعوبة تمكنهم من الفصل بين ما يحدث والمباريات التي يخوضونها، لأن المناخ أصبح غير مناسب لكرة القدم.

وتابع، «العلاقة بين ادارة الزمالك وإيناسيو وصلت لأسوأ مراحلها، ولو فضلت كده مش هيحصل أى تقدم مهما تجيب لاعيبة، طالما مفيش توافق، ودي مشكلة الزمالك، طول ما الإدارة بتتعامل بالمنطق ده هتفضل النتائج بهذا السوء».

ونصح «إمام»، مجلس ادارة القلعة البيضاء، بالتفاوض مع إيناسيو حول قيمة الشرط الجزائي، وبدء مرحلة جديدة استعدادًا للموسم المقبل، خاصة أن الطرفين لا يرغبان في استمرار العمل بينهما.

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واختتم موجهًا حديثه لمرتضى منصور، «أنا لا داخل انتخابات ولا نيلة، حضرتك ابعد عن الكورة، هات المدرب واللاعيبة وسيبهم يشتغلوا لمدة موسم وشوف الموضوع هيمشي إزاى، بتعمل حاجات كويسة جدًا بس تغيير المدربين بيأثر على الفريق».