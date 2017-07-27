محمود طاهر يغلق الباب أمام رحيل نجوم الفريق

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قرر محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إغلاق الباب أمام رحيل نجوم الفريق الأحمر بعدما تلقى أكثر من لاعب عروضًا مغرية للرحيل قبل بداية الموسم الجديد.

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وأكد طاهر أنه لن يوافق على رحيل أي لاعب إلا بعد موافقة المدير الفني حسام البدري أولًا ووفقا لحاجة الفريق لخدماته خاصة أن الأهلي يحتاج جهود جميع لاعبيه في الفترة القادمة مع بلوغ ربع نهائي دوري أبطال افريقيا والرغبة في الفوز باللقب.

وأشار طاهر إلى أن الأهلي لم يسمح برحيل أي لاعب سوى بقواعد ثابتة على رأسها موافقة الجهاز الفني والعائد المالي والفني الذي سيعود على النادي مثلما حدث في صفقتي رحيل أحمد حجازي ورمضان صبحي للدوري الانجليزي.