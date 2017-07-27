تفاصيل زيارة وزير الاتصالات لمنطقة برج العرب التكنولوجية

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تفقد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنطقة التكنولوجية فى برج العرب، والتي تأتي ضمن مجموعة من المناطق التي تستهدف وزارة الاتصالات إقامتها في العديد من المدن في مقدمتها أسيوط وبرج العرب وبني سويف.

وأوضح الوزير على هامش تفقد المنطقة اليوم الخميس، أنها سوف توفر نحو 3 إلى 4 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأنها واحدة من المشروعات القومى الكبرى على مستوى الجمهورية لنشر المشروعات التنموية والعدالة حيث كان يتم تركيز إنشاء المناطق التكنولوجية فقط فى القاهرة ولكن حاليا يتم العمل على نشرها بالمحافظات".

ولفت إلى أن هذه المناطق تستهدف توفير فرص عمل كبيرة وتوطين صناعة الاليكترونيات والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي افتتح المنطقتين التكنولوجيتين ببرج العرب وأسيوط فى نوفمبر الماضى، لافتًا إلى أنه بإنشاء أكبر مركز بيانات عملاق فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، تكون المنطقة قد اكتملت بوجود شركات مصرية وعالمية.

وكشف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح المناطق التكنولوجية الجديدة بالسادات وبنى سويف قبل نهاية العام، وكان الرئيس قد افتتح المراحل الأولى بالمناطق التكنولوجية، فى برج العرب وأسيوط فى نوفمبر الماضي.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات إيتيدا، قد وقعت صباح اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع شركة القرى الذكية لتأجير نحو 1000 متر بمبانى الشركات لمدة عام، حتى يتم الانتهاء من إنشاءات الجامعة، إضافة إلى إنشاء معامل قياسية بالتعاون مع شركات عالمية لتكون جاهزة لاعتماد جميع الأجهزة الإلكترونية فى بنى سويف والسادات وذلك فى إطار الاتفاقية.

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وعن أداء القطاع قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن قطاع الاتصالات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة فى آخر 9 أشهر من العام المالى المنتهى فى 2016/2017، مشيراً إلى أن القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بنسبة نمو 11.2%.





وأشار القاضي إلى أن مصر يمر بها نحو 18 كابل بحرى على مستوى العالم، ولم تكن مستغلة، وبإنشاء مركز البيانات سيكون له عائد كبير، مشيرا إلى التركيز على الإبداع وريادة الأعمال وتوطين صناعة التكنولوجيا ودعم ونشر خدمات العابرة للحدود والتى تعرف بخدمات التعهيد.

وفيما يخص خدمات الجيل الرابع المقرر تقديمها للعملاء، أوضح الوزير أنه خلال 15 يوما ستكون جميع الشبكات جاهزة لتقديم خدمات الجيل الرابع فى محافظات الجمهورية كاملة، لافتاً إلى أن الوزارة انتهت من تخصيص الترددات لشركات الاتصالات الأربعة ولكن هناك بعض إجراءات تتم على أرض الواقع تتعلق بإعادة توزيع الترددات لتقدم أفضل خدمة بجودة عالية للمشتركين.