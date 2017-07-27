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خالد الجندي: دخول النار «عَدل» والجنة «فَضل»

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خالد الجندي: دخول النار «عَدل» والجنة «فَضل» خالد الجندي: دخول النار «عَدل» والجنة «فَضل»

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس، إن الشيطان من الجن والإنس أيضًا، لافتًا إلى أن شياطين البشر أشد خطورة.

وأضاف الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، أن «الفرق بين مكافأة الجنة وعذاب النار، أن الأولى عطاء ومنحة، كما قال تعالى (جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا)، بينما عن النار قال (جَزَاءً وِفَاقًا)، أي موافقًا للأعمال».

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تابع: «دخول النار عدل، ودخول الجنة فضل من الله تعالى، كما جاء في دعاء الصالحين (إن أدخلنا النار فبعدله، وإن أدخلنا الجنة فبفضله.. اللهم أجعلنا عبيد فضلك وإحسانك، لا عبيد عدلك وميزانك)».

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