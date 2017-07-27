الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر طيران حجاج الجمعيات

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نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع أسعار تذاكر طيران حجاج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي هذا العام.

وقال المركز فى بيان له اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتي أكدت أن تلك الأنباء محض إشاعات، موضحة أنه لا زيادة مطلقاً في أسعار تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي هذا العام، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

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وأوضحت الوزارة أنها أنهت كل التعاقدات مع شركة مصر للطيران، وذلك منذ إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية، وأنه تم الاتفاق على سعر تذكرة الحج، وتم سداد دفعة مقدمة من قيمة التعاقد، وجاري استخراج التذاكر اعتباراً من الأسبوع المقبل, مشيرةً إلى أنها لم تتلق أي تعديلات من شركة الطيران حول زيادة في سعر التذكرة، مؤكدة، أن أول فوج للحجاج سوف يغادر القاهرة فى 12 أغسطس المقبل، وسوف يكون من محافظة الجيزة و بورسعيد.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحجاج التابعين لها والبالغ عددهم 12 ألف حاج سددوا تكلفة برامج الحج المعلنة خلال شهر مايو، وقد نجحت الوزارة في إبرام كافة تعاقداتها وسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بموسم الحج، وفقاً للتكلفة المعلنة لكل مستوى، وبالتالي فإن جميع الخدمات المقدمة للحجاج سواء السكن أو الانتقالات بالأراضي السعودية أو المصرية حجزت مسبقاً ولا يوجد أي تغيير في هذه التكلفة. وفي النهاية، أه