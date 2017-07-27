أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر طيران حجاج الجمعيات

Google+ Print
الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر طيران حجاج الجمعيات الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر طيران حجاج الجمعيات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع تذاكر طيران حجاج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي هذا العام.

وقال المركز فى بيان له اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتي أكدت أن تلك الأنباء محض إشاعات، موضحة أنه لا زيادة مطلقاً في أسعار تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي هذا العام، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

شاهد أيضا

وأوضحت الوزارة أنها أنهت كل التعاقدات مع شركة للطيران، وذلك منذ إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية، وأنه تم الاتفاق على سعر تذكرة الحج، وتم سداد دفعة مقدمة من قيمة التعاقد، وجاري استخراج التذاكر اعتباراً من الأسبوع المقبل, مشيرةً إلى أنها لم تتلق أي تعديلات من شركة الطيران حول زيادة في سعر التذكرة، مؤكدة، أن أول فوج للحجاج سوف يغادر القاهرة فى 12 أغسطس المقبل، وسوف يكون من محافظة الجيزة و بورسعيد.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحجاج التابعين لها والبالغ عددهم 12 ألف حاج سددوا تكلفة برامج الحج المعلنة خلال شهر مايو، وقد نجحت الوزارة في إبرام كافة تعاقداتها وسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بموسم الحج، وفقاً للتكلفة المعلنة لكل مستوى، وبالتالي فإن جميع الخدمات المقدمة للحجاج سواء السكن أو الانتقالات بالأراضي أو المصرية حجزت مسبقاً ولا يوجد أي تغيير في هذه التكلفة. وفي النهاية، أه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية