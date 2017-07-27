القنصل السعودي الجديد يتسلم مهام عمله في الإسكندرية (صور)

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بدأ قنصل عام المملكة العربية السعودية، يوسف بن صالح، مهام عمله رسميًا بعد تعيينه قنصلاً عامًا للسعودية في الإسكندرية.

وقال القنصل، إن الإسكندرية لها طابع خاص فهي العاصمة الثانية لمصر، لافتًا إلى قوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ اﻹسكندرية اليوم بمكتبه؛ السيد يوسف بن صالح، قنصل عام المملكة العربية السعودية، لتهنئته بتوليه مهام منصبه كقنصل للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية ولبحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ووجه القنصل الشكر والتقدير إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكدًا أن القنصلية تسعى دائما للتنسيق مع محافظة الإسكندرية، لتوفير وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة الأشقاء المصريين.

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من جانبه رحب المحافظ بالقنصل العام الجديد على أرض الإسكندرية متمنيًا له إقامة طيبة؛ مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية التي استمرت عبر التاريخ، ومشيدًا بالدور العظيم الذي تقوم به السعودية في توفير كافة سبل التأمين للحجاج وإقامة المشاعر المقدسة والنظام الدقيق والسريع الذي تتبعه لعملية التأمين.

وأكد سلطان أن الإسكندرية مدينة جاذبة وذات طابع مميز وأن بها كافة المقومات التي تأهلها لكي تكون في مصاف الدول السياحية الكبري، لأنها مدينة ساحلية تطل على البحر الابيض المتوسط وبها العديد من الشواطئ التي يقصدها زوار الإسكندرية لتمتع، كما أن بها مكتبة الإسكندرية التي تعتبر مركزًا للنشاط الثقافى بالمدينة، ويقام حاليًا مهرجان الاوبرا الصيفي التي يضم العديد من المبدعين والفنانين، وبها العديد من المتاحف المميزة كمتحف المجوهرات والمتحف القومي ومتحف محمود مختار وقلعة قايتباي وغيرها من الأماكن الأثرية التي يمكن لزوار الإسكندرية الاستمتاع بها.