أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

القنصل السعودي الجديد يتسلم مهام عمله في الإسكندرية (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بدأ قنصل عام المملكة العربية ، يوسف بن صالح، مهام عمله رسميًا بعد تعيينه قنصلاً عامًا للسعودية في الإسكندرية.

وقال القنصل، إن الإسكندرية لها طابع خاص فهي العاصمة الثانية لمصر، لافتًا إلى قوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ اﻹسكندرية اليوم بمكتبه؛ السيد يوسف بن صالح، قنصل عام المملكة العربية السعودية، لتهنئته بتوليه مهام منصبه كقنصل للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية ولبحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ووجه القنصل الشكر والتقدير إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكدًا أن القنصلية تسعى دائما للتنسيق مع محافظة الإسكندرية، لتوفير وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة الأشقاء المصريين.

شاهد أيضا

من جانبه رحب المحافظ بالقنصل العام الجديد على أرض الإسكندرية متمنيًا له إقامة طيبة؛ مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط بالمملكة العربية السعودية التي استمرت عبر التاريخ، ومشيدًا بالدور العظيم الذي تقوم به السعودية في توفير كافة سبل التأمين للحجاج وإقامة المشاعر المقدسة والنظام الدقيق والسريع الذي تتبعه لعملية التأمين.

وأكد سلطان أن الإسكندرية مدينة جاذبة وذات طابع مميز وأن بها كافة المقومات التي تأهلها لكي تكون في مصاف الدول السياحية الكبري، لأنها مدينة ساحلية تطل على البحر الابيض المتوسط وبها العديد من الشواطئ التي يقصدها زوار الإسكندرية لتمتع، كما أن بها مكتبة الإسكندرية التي تعتبر مركزًا للنشاط الثقافى بالمدينة، ويقام حاليًا مهرجان الاوبرا الصيفي التي يضم العديد من المبدعين والفنانين، وبها العديد من المتاحف المميزة كمتحف المجوهرات والمتحف القومي ومتحف محمود مختار وقلعة قايتباي وغيرها من الأماكن الأثرية التي يمكن لزوار الإسكندرية الاستمتاع بها.

325e5682c8.jpg7fdd728812.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري