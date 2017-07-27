الدولار يتراجع في التعاملات المسائية ويسجل 17.83 جنيه للشراء

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تراجع سعر صرف الدولار نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنك المركزي بمعدل قرشين، ليسجل سعر صرف الدولار 17.83 جنيه للشراء، و 17.93 للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي 20.8553 جنيه للشراء و20.9777 للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترلينى 23.4373 جنيه للشراء و23.5759 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.5548 جنيه للشراء و18.6666 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 16.0036 جنيه للشراء و16.0977 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6448 جنيه للشراء و2.6608 جنيه للبيع.

أما عن العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.7546 جنيه للشراء و4.7815 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.8974 جنيه للشراء و59.5028 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.8545 جنيه للشراء و4.8820 جنيه للبيع.