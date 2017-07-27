أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الدولار يتراجع في التعاملات المسائية ويسجل 17.83 جنيه للشراء

Google+ Print
الدولار يتراجع في التعاملات المسائية ويسجل 17.83 جنيه للشراء الدولار يتراجع في التعاملات المسائية ويسجل 17.83 جنيه للشراء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تراجع سعر صرف الدولار نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنك المركزي بمعدل قرشين، ليسجل سعر صرف الدولار 17.83 جنيه للشراء، و 17.93 للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي 20.8553 جنيه للشراء و20.9777 للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترلينى 23.4373 جنيه للشراء و23.5759 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.5548 جنيه للشراء و18.6666 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 16.0036 جنيه للشراء و16.0977 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6448 جنيه للشراء و2.6608 جنيه للبيع.

أما عن العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.7546 جنيه للشراء و4.7815 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.8974 جنيه للشراء و59.5028 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.8545 جنيه للشراء و4.8820 جنيه للبيع.

شاهد أيضا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء