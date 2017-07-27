«كريمة» باكيا: إنقاذ فلسطين واجب على من يقول «لا إله إلا الله»

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي جعل المسجد الأقصى بدون أساس، حتى ينهار مع أي زلزل، لافتًا إلى أن «الدواعش والسلفية الجهادية والإخوان يحاربون بالوكالة عن الصهاينة».

أضاف كريمة، خلال حواره ببرنامج «منهج حياة»، عبر فضائية «العاصمة»، «لا تخافوا من بني صهيون، اقرأوا جميعًا سورة الحشر، وقوله تعالي (لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ)».

تابع أستاذ الشريعة الإسلامية: «إنقاذ فلسطين والمقدسات واجب على كل من يقول (لا إله إلا الله.. محمد رسول الله)، كلٌ فيما يخص، هناك من يُطالب بالجهاد المسلح بشروطه، وهناك من يُطالب بالجهاد المالي، وهناك من يُطالب بجهاد اللسان وهم العلماء».

واصل مخاطبًا الفلسطينيين: «سيسألكم الله والرسول، وسيدنا عمر بن الخطاب، وصلاح الدين الأيوبي وقطزّ وبيبرس، يوم القيامة، عن انقسامكم وتشرذمكم ومصالحكم الضيقة وإهمالكم لفقه الأولويات، الاصطفاف الوطني الفلسطيني مطلوب وراء القيادة».

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استكمل «كريمة» باكيًا: «نصرة الشعب الفلسطيني من أعلى الواجبات، وإذا كان المصريون في عهد المماليك في حروب الكرامة قالوا (وا إسلاماه)، نقول في وقت التخاذل (وا قدساه)».