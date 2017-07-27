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"معلومات الوزراء": لا زيادة في أسعار اللحوم والدواجن قبل حلول عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

"معلومات الوزراء": لا زيادة في اللحوم والدواجن قبل حلول عيد الأضحى

07:06 م الخميس 27 يوليو 2017

ارشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ثبات أسعار اللحوم والدواجن المستوردة والمحلية التي يتم طرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى المحافظات مع حلول عيد الأضحى المبارك، نافيا ما أثير في مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بزيادة أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية قبل حلول عيد الأضحى.

وأوضح المركز- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس- أنه تواصل مع وزارة والتجارة الداخلية التي أكدت أنه لا يوجد ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن المستوردة والمحلية، التي يتم طرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى المحافظات مع حلول عيد الأضحى المبارك وذلك لإحداث توازن سعري مع أسواق القطاع الخاص، وأنها تتحمل فارق التكلفة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

ونقل تقرير المركز عن الوزارة، أنها ملتزمة بطرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا والسودانية الطازجة بسعر 80 جنيهًا وكيلو الدواجن المستوردة بـ31 جنيهًا في منافذها التابعة لها ومجمعاتها الاستهلاكية المنتشرة بالمحافظات للمواطنين، وأنها توفر احتياجات جميع المحافظات من اللحوم بكافة أنواعها بالتنسيق مع مديريات التموين والشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن والشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما تعاقدت على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين حتى بداية العام المقبل.

كما أعلنت الوزارة -وفق التقرير- أنه سيتم توفير خراف حية للأضاحي بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بجانب توفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية.

وناشدت وزارة التموين جميع المواطنين حال وجود أي شكاوى تتعلق بزيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).

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