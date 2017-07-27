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للمرة الثانية.. رئيس مدينة بالمنوفية يتفاجأ بآخر يطالبه بتسليم مهام عمله

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مصراوي Masrawy

للمرة الثانية.. رئيس مدينة بالمنوفية يتفاجأ بآخر يطالبه بتسليم مهام عمله

07:02 م الخميس 27 يوليو 2017

للمرة الثانية.. رئيس مدينة بالمنوفية يتفاجأ بآخر يطالبه بتسليم مهام عمله

الدكتور ياسر الجندي رئيس مدينة بركة السبع

المنوفية - مروة فاضل:

فوجي الدكتور ياسر الجندي رئيس مدينة بركة السبع، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، بآخر يدعى السيد الفيومي، يطالبه بتسليم مهامه كرئيس للمدينة له، بناءً على قرار من وزارة التنمية المحلية.

ورفض رئيس المدينة الحالي، تسليم مهامه إلا بقرار رسمي وفاكس من محافظة المنوفية، حيث إنه مستمر بعمله حتى فبراير 2018.

يذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي يطالبه فيها بذلك، حيث زاره من قبل وطالبه بتسليم مهامه، غير أنه أجرى اتصالًا بمحافظ المنوفية، الذي طالبه بالاستمرار في منصبه وعدم تنفيذ القرار.

وقال الدكتور ياسر الجندي، رئيس مدينة بركة السبع، إنه لا يعلم كيف لوزارة التنمية المحلية أن تصدر قرارًا بتعيين رئيس مدينة دون الرجوع للمحافظة، موضحا أنه لم يتلق أي فاكس أو مرسوم رسمي بتسليم مهام عمله لآخر.

وأكد استمراره في عمله لحين إبلاغه من محافظ المنوفية بانتهاء مدة عمله بالمدينة.

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