لأول مرة.. الجامعة اليابانية تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، عن فتح باب التسجيل للمرة الأولى لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الآخرى في كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات (FIBH) بحد أدنى 70% لشعبتي علمي رياضة والأدبي، ولشعبة علمي علوم 75% . و65% لطلاب مدارس المتفوقين "STEM" للفصل الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر 2017.

وقال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تتيح الأن (عبر موقعها الإلكتروني) للطلاب المتقدمين حزمة متنوعة من المنح الدراسية الحكومية والخاصة، بحيث تكون هناك مراعاة لأسبقية التقدم للمنح و تغطية مناطق جغرافية متنوعة (مثل الصعيد وسيناء).

كما تقدم الجامعة منح خاصة لطلاب المدارس الثانوية STEM و الطلاب الوافدين، وأيضا أثناء الدراسة بالجامعة للمتميزين رياضياً وفنياً وعلمياً، كما تقوم الجامعة بالعمل على توفير برامج التبادل الطلابي مع اليابان والتدريب الصيفي مع الشركاء الصناعي.

يشار إلى أن المنح الدراسية المتاحة الآن تغطي الرسوم الدراسية وتكاليف الإقامة الجامعية.

وأضاف الدكتور أحمد الجوهري، أن الجامعة المصرية- اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة حكومية ذات طبيعة خاصة و شراكة يابانية ، تعتمد المعايير اليابانية فى الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية، حيث تقوم دولة اليابان بالعمل على مشاركة أعضاء هيئة تدريس من الجامعات اليابانية فى التدريس لطلاب الجامعة وتوفير خبراء فى الجوانب الإدارية والبحثية، واستقدام الأجهزة العلمية اللازمة لطلاب الجامعة.

وأشار الجوهري إلى أن كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات تهدف إلي توفير خريجين مؤهلين دولياً، يمثلون قادة المستقبل في مجال إدارة الأعمال والإنسانيات من خلال مناهج علمية مبتكرة وطرق تدريس خلاقة.