بوتين: التشريعات الأمريكية العابرة للحدود تنتهك القوانين الدولية

موسكو - (أ ش أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وأمريكا تستطيعان معا حل المشاكل الدولية ومكافحة الإرهاب بفعالية أكبر، وأضاف ـ في الوقت ذاته ـ أن التشريعات الأمريكية العابرة للحدود تنتهك القوانين الدولية.

وتابع بوتين ـ عقب مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي، الخميس نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "فيما يخص الطابع العابر للحدود للقوانين الأمريكية، فقد تحدثت عن ذلك منذ زمن اعتبارًا من عام 2007 في ميونيخ، إن هذه الممارسة غير مقبولة، إنها تنتهك قوانين العلاقات الدولية والقوانين الدولية".

ومضى بوتين قائلا: "إن روسيا لن تقبل بذلك مطلقًا، فنحن لم نوافق على ذلك في السابق ولن نوافق على ذلك مستقبلا، وإن رد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة يعتمد على الصيغة النهائية لمشروع القانون الأمريكي".

وقال: "متى سيكون الرد، كيف سيكون الرد، هذا يعتمد على الصيغة النهائية التي سنراها لهذا القانون الذي يناقش الآن في مجلس الشيوخ، إن روسيا تتصرف بصبر في ظروف العقوبات، لكنها في وقت ما سترد على الوقاحة".