أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بوتين: التشريعات الأمريكية العابرة للحدود تنتهك القوانين الدولية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بوتين: التشريعات الأمريكية العابرة للحدود تنتهك القوانين الدولية

06:59 م الخميس 27 يوليه 2017

بوتين: التشريعات الأمريكية العابرة للحدود تنتهك القوانين الدولية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وأمريكا تستطيعان معا حل المشاكل الدولية ومكافحة الإرهاب بفعالية أكبر، وأضاف ـ في الوقت ذاته ـ أن التشريعات الأمريكية العابرة للحدود تنتهك القوانين الدولية.

وتابع بوتين ـ عقب مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي، الخميس نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "فيما يخص الطابع العابر للحدود للقوانين الأمريكية، فقد تحدثت عن ذلك منذ زمن اعتبارًا من عام 2007 في ميونيخ، إن هذه الممارسة غير مقبولة، إنها تنتهك قوانين العلاقات الدولية والقوانين الدولية".

ومضى بوتين قائلا: "إن روسيا لن تقبل بذلك مطلقًا، فنحن لم نوافق على ذلك في السابق ولن نوافق على ذلك مستقبلا، وإن رد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة يعتمد على الصيغة النهائية لمشروع القانون الأمريكي".

وقال: "متى سيكون الرد، كيف سيكون الرد، هذا يعتمد على الصيغة النهائية التي سنراها لهذا القانون الذي يناقش الآن في مجلس الشيوخ، إن روسيا تتصرف بصبر في ظروف العقوبات، لكنها في وقت ما سترد على الوقاحة".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمريكا تطالب بإدراج "حزب الله" على لائحة التنظيمات الإرهابية

    أخبار

  • وزير الداخلية اللبناني: الجيش اللبناني يستعد لمعركة ضد "داعش"

    أخبار

  • بوتين: أولويتنا في سوريا وقف إراقة الدماء وإطلاق التسوية السياسية

    أخبار

  • بوتين يعين نائب وزير الخارجية مندوبا لروسيا بالأمم المتحدة

    أخبار

إعلان

8408e0f149.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم

الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان

الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان

دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة"

دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة"

التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز"

التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز"