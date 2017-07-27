أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. Mbc مصر

#حديث_المساء| وزير الإتصالات يتفقد المنطقة التكنولوجية بالإسكندرية ويعلن تسكينها بالكامل

Google+ Print
مواضيع متعلقة
الخارجية: الاتصالات مازالت جارية بين مصر وإيطاليا حول مقتل "ريجيني"

الخارجية: الاتصالات مازالت جارية بين مصر وإيطاليا حول مقتل "ريجيني"

التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ومواصفات التشطيب

التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ومواصفات التشطيب

النيابة العامة تستدعي رئيس هيئة السكك الحديدية و 9 مسئولين أخرين للأستماع إلى أقوالهم

النيابة العامة تستدعي رئيس هيئة السكك الحديدية و 9 مسئولين أخرين للأستماع إلى أقوالهم

وزيرة الاستثمار تتفقد أعمال تنفيذ طريق "النفق - طابا" بسيناء #حديث_المساء

وزيرة الاستثمار تتفقد أعمال تنفيذ طريق "النفق - طابا" بسيناء #حديث_المساء