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136 ألف طالب وطالبة تقدموا لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية للتنسيق

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مصراوي Masrawy

136 ألف طالب وطالبة تقدموا لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية للتنسيق

06:16 م الخميس 27 يوليو 2017

136 ألف طالب وطالبة تقدموا لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية للتنسيق

القاهرة- (أ ش أ):

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على مكتب التنسيق، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ 136 ألف طالب وطالبة حتى الآن.

وأكد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى حتى الآن، أثناء تفقده لمعامل مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

يذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ من يوم الثلاثاء 25 يوليو ويستمر حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قررت أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الثانية 324 درجة فأكثر أي بنسبة 79.02% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية - علوم ورياضة، وعدد الطلاب 112001، والشعبة الأدبية 290 درجة فأكثر اى بنسبة 70.73% لأقل من 326 درجة، وعدد الطلاب 41226 طالبا وطالبة، ويصل إجمالي الطلاب بالمرحلة الثانية 153 ألفا و227 طالبا وطالبة.

ويتقدم الطلاب برغابتهم من خلال موقع التنسيق على الانترنت، وهى خدمة مجانية متاحة بموقع التالي:www.tansik.egypt.gov.eg تنسيق الجامعات، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعاتب المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق، وسيتم تقدم الطلاب برغباتهم لمدة 5 أيام.

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