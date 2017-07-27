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بالصور.. "عبد العال" يقدم العزاء في النائب "هرقل وفقي" بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "عبد العال" يقدم العزاء في النائب "هرقل وفقي" بسوهاج

06:33 م الخميس 27 يوليو 2017

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إحالة 40 من العاملين بمستشفى بركة السبع المركزي بالمنوفية للتحقيق

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إحالة 40 من العاملين بمستشفى بركة السبع المركزي بالمنوفية للتحقيق

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ووفد برلماني رفيع المستوى، ضم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ومحمد السويدي، زعيم ائتلاف دعم ، ولفيف من أعضاء ونواب المجلس، اليوم الخميس، واجب العزاء في وفاة النائب هرقل وفقي همام، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وذلك بمقر العائلة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

حضر العزاء كل من الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واللواء مصطفي مقبل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، والكابتن طاهر أبو زيد، وحسام العمدة، ومحمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب.

من جهته، أعرب محافظ سوهاج عن تقديره العميق لرئيس مجلس النواب والوفد المرافق على حرصهم على السفر والحضور إلى سوهاج لتأدية واجب العزاء.

كان هرقل وفقي همام، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مركز جرجا، جنوبي محافظة سوهاج، توفي أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض بأحد المستشفيات بالقاهرة.

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