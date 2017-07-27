مصراوي Masrawy

12 مشهدا في جريمة اغتصاب سيدتين وضبط «ذئاب الهرم» 06:22 م الخميس 27 يوليو 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:كشفت تحريات مباحث الجيزة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، عن ملابسات جديدة في حادث اختطاف سيدتين واغتصابهما على يد 7 أشخاص بمنطقة الهرم.ونستعرض في السطور التالية أبرز المشاهد التي توضح تفاصيل الواقعة التي شغلت الرأي العام خلال الساعات القليلة الماضية.المشهد الأولاتفقت "سمر ع."، 26 سنة، مع صديقتها "إيمان م."، 37 سنة، على قضاء بعض الوقت في مقهى بشارع حسن سمورة القريب من محل إقامة الثانية، خاصة أن إحداهما مطلقة والأخرى متزوجة لكن تعاني من خلافات أسرية.المشهد الثانياستقلت الصديقتان سيارة أجرة "أوبر" في الرابعة فجر الثلاثاء في طريقهما إلى المقهى، لكن شابا لاحظ السيارة التي قطعت حالة السكون، فأشار إلى صديقيه اللذين كانا واقفين بالقرب من "مطب" على بعد أمتار منه.المشهد الثالثاستوقف الصديقان السائق تحت تهديد السلاح، وانتظروا قدوم ثالثهما الذي كان يبعد عنهما أمتارا قليلة، واستقلوا السيارة حتى شارع اللبيني.المشهد الرابعاستدعى الشباب 4 من زملائهم وأخبروهم بضرورة الحضور سريعا للحصول على نصيبهم من "غنيمة" تلك الليلة، وطالبوا السائق بالانصراف.المشهد الخامساكتمل نصاب "الشلة"، واصطحب 5 منهم "سمر" داخل توك توك إلى عشة قطعة أرض زراعية بعزبة إسرائيل، بينما اقتاد اثنان "إيمان" إلى عشة أسفل كوبري غطاطي.المشهد السادسطالبت السيدتان المتهمين بتركهما دون ضرر مقابل الحصول على متعلقاتهما الشخصية (حافظة نقود - هاتف محمول - مشغولات ذهبية)، لكنهم استكملوا خطتهم وتناوبوا على اغتصابهما رغم صرخات الاستغاثة، واستولوا على هاتف الأولى و600 جنيه من الثانية، وفروا هاربين، بينما لملمت الضحيتان نفسيهما وارتدتا ملابسهما وتوجهتا لمنزليهما.المشهد السابعفي تمام العاشرة صباح الثلاثاء، توجهت الضحيتان إلى قسم شرطة الهرم، وطلبتا مقابلة رئيس المباحث، فتم السماح لهما بمقابلة الرائد محمد عتلم، القائم بأعمال رئيس المباحث، وقصتا عليه تفاصيل ما حدث، وأوصاف الجناة.وتبين إصابة "سمر" بكدمات متفرقة بالرأس والرقبة والذراعين والساقين، و"إيمان" بكدمات بالفخذين والذراعين وسحجات بالساق اليسرى.المشهد الثامنانطلق النقيب هاني عجلان، معاون مباحث قسم الهرم، إلى المنطقة التي شهدت الاعتداء الجنسي على الضحية الأولى، لجمع المعلومات والتأكد من صحة البلاغ.وأكدت تحريات المصادر السرية أن هناك مجموعة من الشباب اعتادوا السهر بتلك المنطقة بصفة يومية، وأنهم يرتكبون بعض الأعمال المخالفة للقانون، بقيادة مسجل خطر هارب من 5 أحكام قضائية يدعى "أحمد م."، 20 سنة.المشهد التاسععثر رجال المباحث على ملاءة وكمية من المناديل عليها آثار حيوانات منوية داخل عشة أسفل كوبري غطاطي، إضافة إلى "صندل" إحدى الضحيتين.المشهد العاشرتمكنت قوة من قسم الهرم بقيادة الرائد محمد عتلم والنقيب هاني عجلان من ضبط المتهم الأول "أحمد"، الذي حاول الإنكار، قبل أن يعترف بارتكاب الواقعة، وأدلى باعترافات تفصيلية "أنا مكنتش لوحدي" وأرشد عن باقي الجناة وهم: "جمال خ."، 19 سنة، نجار، هارب من حكم بالسجن 5 سنوات، "إبراهيم الأبيض"، 18 سنة، عامل، "محمد ن."، 24 سنة، "علي م."، 20 سنة، سائق، "عطية ح."، 21 سنة، نجار، و"أحمد سمكة"، 22 سنة، سائق.المشهد الحادي عشرفي تمام الخامسة مساء نفس اليوم، نجح ضباط مباحث الهرم تحت إشراف العميد عبدالحميد أبوموسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، في ضبط المتهمين باستثناء الأخير "سمكة"، وأكدوا صحة التحريات، وقالوا إنهم اقتسموا المبلغ المستولى عليه فيما بينهم، وتم إعادة الهاتف.المشهد الثاني عشرتم عرض المتهمين الستة على النيابة العامة في مأمورية خاصة، وجرى سماع أقوالهم حتى السابعة صباح اليوم التالي.أمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام؛ وأسندت لهم اتهامات بالاختطاف والاغتصاب والسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء.كما أمرت النيابة بعرض الضحيتين على مصلحة الطب الشرعي، وأخذ عينات من الحيوانات المنوية للمتهمين ومطابقتها بالتي عُثر عليها في الملاءة والمناديل المُحرزة.

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