التحرير تنشر نص تحقيقات مرتضى منصور مع إيناسيو

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عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة للتحقيق مع البرتغالي أوجسوتو إيناسيو المدير الفني للفريق، في حضور مندوبين من السفارة البرتغالية، وتأتي تلك الجلسة على خلفية التصريحات المسيئة التي وجهها المدير الفني إلى رئيس النادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الفريق مع العهد اللبناني، في الجولة الثانية من البطولة العربية.

وفيما يلي نستعرض لكم نص ما جاء في الجلسة..

مرتضى منصور: "طلبت منك ضم رودريحو للجهاز الفني ورفضت بحجة أن المستوى البدني للاعبين سئ .

ورد إيناسيو :" رفضت لأن صعب أن يتواجد كل هذا العدد في الجهاز الفني".

مرتضى منصور:" أنت منعت إسلام جمال وأحمد جعفر من المران وتقدموا بشكوى ضدك وأنا قلت لهم اللي يقولوا إيناسيو هو اللي هيتنفذ".

إيناسيو:" حصل و هذا الأمر عمل توازن في الفريق"

مرتضى: "هاجمت الزمالك في المؤتمر الأول عقب مباراة الفتح وقلت اننا نبيع اللاعبين".

إيناسيو:" قلت إن الإدارة المسؤلة عن بيع اللاعبين والنظام في مصر أن اللاعبين ترحل والبديل لايشارك إلا عندما ينتهي الموسم ويبدأ الموسم الجديد".

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مرتضي :" كهربا لم يكن لاعبًا في الفريق معك وستانلي قيمته المادية عالية وأنت اتفقت معي في هذا الرأي وقلت أيضًا إن مصطفي فتحي لاعب كسول.. واتفقنا علي اللاعبين الراحلين وطارق يحيى هو من اعترض علي رحيل شيكابالا وأنت لم تعترض".

إيناسيو :" اعترضت علي رحيل شيكابالا وطارق يحيى لو اعترض وأنا وافقت كلامي أنا اللي هيتنفذ وشيكابالا قال لي أنه لا يريد الرحيل وأنت قلت أنه سيرحل بناء على رغبة المدير الفني وهذا لم يحدث.. وأنا لم أطلب إلا كاسونجو وإبراهيم حسن من الإسماعيلي وكل اللاعبين لم يعرضوا علي وإبراهيم حسن عندما علمت أنه سيكلف النادي مبلغ مالي كبير تراجعت وأنا لم أطلب التعاقد مع داوودارغم أنه لاعب جيد ولم أطلب الشامي وطارق يحيى قال لي أنه لاعب جيد".

إيناسيو:" طارق يحي ساعدني جيدًا لكن لم يعجبني فيما قاله في المؤتمر الصحفي أمس ومنعوني من الحديث في المؤتمر".

مرتضي:" لأنك تخطئ في مجلس الإدارة ورئيس النادي".

إيناسيو : أنت أخطأت في حقي عندما قلت أن المعارضة بتعطيني أموالًا لمهاجمتك ولا أنا لأ أعرف أي شخص منهم".

مرتضي منصور: "لا أنت تعرفهم.. ومن حق مجلس الإدارة مناقشة المدرب في تصرفاته ونحترم المدرب ولم نحتجزه وسنصل إلى حل يرضي جميع الأطراف".

كان مرتضى منصور، قد أعلن في وقتً سابق أن النادي يجهز شكوى لتقديمها إلى الفيفا، بسبب التصريحات المسيئة التي وجهها إلى مجلس الأدارة ورئيس النادي.