«التموين» تبحث تخفيض أسعار تعاقدات شراء السلع الغذائية

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صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الوزير الدكتور علي المصيلحي أصدر قرارا جديدا للحد من دور الوسطاء ومواجهة التلاعب فى تعاقدات السلع الغذائية.

وقال المصدر إن المصيلحي قرر تشكيل لجنة مشتريات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، للتعاقد على شراء السلع التموينية، تحت إشراف الأجهزة الرقابية.

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وأوضح المصدر إلى أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تتعاقد على شراء سلع غذائية سنويا تقرب من 40 مليار جنيه، لطرحها على بطاقات التموين، وأن ذلك القرار سيساهم فى الحصول على أسعار تنافسية، وستحصل الشركات على المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار المصدر أيضا إلى أنه يتم العمل حاليا على وضع خطة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بهدف القضاء على عشوائية التجارة، وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية، وخفض تكلفة البيع على المستهلك النهائى، من خلال مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبعض ممثلى القطاع التجارى، لدراسة الفرص التجارية جغرافيًا، وإدراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الإنتاج.