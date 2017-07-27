عمال «أبو قير للأسمدة» يتظاهرون بسبب ساعات الوردية والأرباح (صور)

التحرير

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تظاهر العشرات من العاملين بشركة أبو قير للأسمدة في الإسكندرية، اليوم الخميس، داخل مقر الشركة، احتجاجًا على قرار الإدارة تعديل نظام العمل بالوردية ليصبح 8 ساعات بدلاً من 12 ساعة وفي المقابل يتم تخفيض الرواتب، وكذلك خفض نسبة أرباح العاملين في الشركة.

ورفع العاملون المحتجون لافتات تعلن رفضهم قرار الإدارة كتبوا عليها "لا مساس بنظام الوردية 12 ساعة" و"نريد أرباحنا.. كفاية ظلم".

من جانبه، أكد الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس شركة أبو قير للأسمدة، أنه لا مساس نهائيًا بأرباح العاملين بالشركة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم العودة لنظام العمل 8 ساعات بدلاً من 12 ساعة طبقا لقانون العمل المصري، وتنفيذًا لخطاب وزارة القوى العاملة الوارد إلى الشركة.

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وأضاف أبو المعاطي، لـ"التحرير"، أن نظام العمل 12 ساعة تم تطبيقه لظروف استثنائية في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ولزم الآن العودة لنظام العمل الأصلي للورادي بالشركة وهو 8 ساعات.