تفاصيل القبض على «مزور» يُحصل إيصالات الكهرباء من المواطنين

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حيلة نصب جديدة تحدث باسم وزارة الكهرباء، وتحت راية شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وهي الشركة المسؤولة عن تغذية محافظات "شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وأجزاء من محافظة الشرقية، وصولًا حتى أجزاء من محافظة القليوبية عند حدود مدينة العبور" بالكهرباء، حيث أقدم شخص بانتحال صفة محصل كهرباء، بمدينتي الفردان وفايد بالإسماعيلية، وقام بتحصيل رسوم من المواطنين مقابل تغيير العدادات المملوكة لهم إلى عدادات ديجيتال.

وصل تغيير العداد بـ500 جنيه

ونشر حساب باسم "الإسماعيلية 2050" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحذيرا من الوقوع في التزوير من قبل منتحل صفة محصل كهرباء، منوهة بأنه يخبر المشترك بأنه سيحصل على مبلغ 500 جنيه، ويعطي المشترك وصلا بهذا المبلغ لتغيير العداد الخاص به.

تلك الوقائع دفعت شركة القناة لإصدار بيان رسمي تحذر فيه المواطنين من شخص يقوم بالمرور على المنازل والمحلات التجارية، بحجة تغيير العدادات، وطالبت الشركة الأهالي أن يطلبوا من أي شخص يدعي ذلك إثبات شخصية له أو كارنيه شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وقالت الشركة في بيانها الصادر ظهر اليوم الخميس، إنه ظهر في الفترة الأخيرة بعض الأشخاص الذين ينتحلون صفة العاملين بالكهرباء، ويقومون بتحصيل مبالغ مالية نظير تغيير العدادات إلى عدادات إلكترونية "ديجيتال" ويقومون بإعطاء إيصالات "مزورة" باسم الشركة المصرية لتغيير العدادات، وهذا الاسم مزور، ولا توجد شركة بهذا الاسم، موضحة أن تغيير العدادات يتم عن طريق شركة التوزيع المختصة فقط.

وأضافت وفقا للبيان: "لا توجد أي شركة تقوم بتغيير العدادات للمواطنين سوى شركات التوزيع المملوكة لوزارة الكهرباء"، مطالبة جميع المواطنين بالتأكد من أي شخص بأنه يعمل بشركات توزيع الكهرباء وليس أي شركة أخرى.

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النصب بمنطقتي الفردان وفايد بالإسماعيلية

وفي هذا السياق أوضح المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الأسبوع الماضي استقبلت الشركة شكاوى بانتحال بعض الأشخاص صفة محصلين بشركة القناة للكهرباء، بمنطقتي فايد والفردان بمحافظة الإسماعيلية، وهو ما دفع الشركة إلى تكليف مدير إدارة هندسة الفردان للوقوف على حقيقة الأمر، وبالفعل تم تشكيل مجموعة أول من أمس الثلاثاء للنزول إلى المربعات السكنية محل الشكوى بمنطقتي الفردان وفايد.

وأضاف السيد لـ"التحرير"، اليوم الخميس، بأن اللجنة تمكنت من الإمساك بالشخص منتحل صفة محصل الكهرباء، في أثناء محاولته تحصيل رسوم من المواطنين مقابل تغيير العدادات الخاصة بهم لعدادات أخرى، وعقب الإمساك به تم إبلاغ مباحث الكهرباء بالواقعة، ومن ثم إلقاء القبض عليه وتحويله للجهات المسؤولة للتحقيق معه.

وأكد رئيس شركة القناة أن المتهم كان يحصل المبالغ المالية من المواطنين بمفرده، ولا يرافقه أحد، منوهًا بأنه طالب مباحث الكهرباء بمعرفة مكان المطبعة التي طبعت له وصولات تخص الكهرباء لتحصيل الرسوم، حيث إنه من المقرر أن أي مطبعة تقوم بطباعة وصولات خاصة بشركات الكهرباء، لا بد أن تكون حاصلة على تفويض من الشركة التي تطبع لصالحها هذه الوصولات.

عيل عبيط

قال السيد إن الإيصالات المزورة التي تم ضبطها مع منتحل صفة المحصل، تفيد بأنه "عيل عبيط"، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن الوصل مكتوب به إدارة كهرباء الشركة القابضة، وأنه لا يوجد أي جهة تحت هذا المسمى داخل وزارة الكهرباء، والشركة القابضة للكهرباء وما يتبعها من شركات إنتاج ونقل وتوزيع.

وعن المبالغ المالية التي حصلها المزور من الأهالي، أوضح السيد أنها "بسيطة"، وأن من تم النصب عليهم أعداد قليلة جدا، وتم اكتشاف الواقعة في بدايتها، وتمكنت الشركة من السيطرة على الأمر قبل انتشاره، وزيادة عدد الضحايا جراء عملية التزوير.

وطالب رئيس شركة القناة من يرغب في تغيير العداد لعداد آخر"مسبوق الدفع" كونه هو النوع المتاح الذي يتم التغيير له الآن، وفقًا لقرار وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، فعليه تقديم طلب لإدارة الكهرباء التابع لها، ومن ثم يتم تقسيط قسيمة العداد على فاتورة الاستهلاك ما بين عام إلى عامين، على حسب قدرة المشترك على دفع قيمة العداد.