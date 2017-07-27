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"المؤبد" و"المشدد" لـ 70 متهمًا إخوانيًا باقتحام قسم شرطة بالمنيا

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مصراوي Masrawy

"المؤبد" و"المشدد" لـ 70 متهمًا إخوانيًا باقتحام قسم شرطة بالمنيا

05:54 م الخميس 27 يوليو 2017

المحكمة العسكرية

المنيا - ريمون الراوي:

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة 70 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان وأنصارهم، حضوريًا بالسجن ما بين المؤبد والمشدد.

وحكمت المحكمة على 58 متهمًا بالسجن المؤبد 25 عامًا، و12 متهمًا آخرين بالسجن المشدد، منهم 5 بالسجن المشدد 15 عامًا، و5 بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية إعادة إجراءات محاكمتهم بتهمة اقتحام قسم شرطة مغاغة، شمال المنيا، خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، أغسطس 2013.

وتعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة، أولية قابلة للطعن عقب التصديق عليها.

كانت سلطات الأمن، ألقت القبض على المتهمين، الذين ينتمون إلى تنظيم الإخوان وأنصار الرئيس المعزول مرسي، على فترات متفاوتة، بعد صدور أحكام غيابية عليهم، لتورطهم في أحداث العنف والشغب، لتعاد إجراءات محاكاتهم في التهم المنسوبة إليهم، وأبرزها إثارة أعمال العنف والشغب والفوضى، والدعوة للتظاهر وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات، والتحريض على اقتحام منشآت عامة وحكومية وشرطية، منها قسم شرطة مركز مغاغة، وتكدير الأمن والسلم العام، والانتماء إلى جماعه محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون.

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مصراوي Masrawy

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