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جامعة المنيا تنظم دورات تدريبية لتوفير فرص عمل زراعي للسيدات

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مصراوي Masrawy

جامعة المنيا تنظم دورات تدريبية لتوفير فرص عمل زراعي للسيدات

05:40 م الخميس 27 يوليو 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي: 

نفذت كلية الزراعة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مؤسسة رؤية حياة للتنمية، مشروع المدارس الحقلية للسيدات، بهدف توفير فرص عمل مباشرة للسيدات الأشد احتياجًا بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور السيد عبده، بأنه جرى تنفيذ تدريب للسيدات صغار المزارعين في مزارع وأقسام الكلية لعدد 180 سيدة من قرى محافظة المنيا، على مدار 3 أيام.

وجرى خلال التدريب عمل زيارات ميدانية إلى مزرعة الإنتاج الحيواني للتعرف على تربية الدواجن والأرانب والبط وتربية الأغنام والأبقار والجاموس، وطريقة الحلب الآلي وتغذية الحيوانات والطيور، بالإضافة إلى تدريبهم في معمل الألبان الخاص بالكلية، وكذلك تدريبهم في قسم علوم الأغذية على صناعة الزهور وتربية الشتلات في المنازل. 

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الله، وكيل الكلية لشئون البيئة، أن كلية الزراعة حريصة على تدريب السيدات والشباب داخل الكلية على بعض المهارات في المجال الزراعي والحيواني، بهدف توفير فرص عمل مباشرة للأسر الأشد احتياجًا.

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