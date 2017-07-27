بالصور.. القبض على 10 عمال بمصنع أسمنت أسوان لتحريضهم على وقف العمل

أسوان - إيهاب عمران:

ألقت قوات الأمن في أسوان، القبض على 10 عمال في مصنع أسمنت أسوان لاتهامهم بالتحريض على وقف العمل بالمصنع طوال الـ 4 أيام الماضية، عقب وفاة اثنين من العمال في حادث بالمصنع.

كما ترك عدد كبير من العمال، المصنع، وذهبوا إلى مدينة أسوان خوفًا من أن يجري القبض عليهم على يد قوات الشرطة.

كانت قوات الأمن، توجهت إلى موقع المصنع في الكيلو 110 بطريق أسوان - أبو سمبل بأعداد كبيرة من المدرعات وسيارات الأمن المركزي، بعد تقديم إدارة المصنع أكثر من بلاغ تتهم فيه العمال بتعطيل العمل وتحريضهم على الإضراب، وألقت قوات الشرطة القبض على أكثر من 10 عمال.

يذكر أن عمال مصنع الأسمنت بأسوان، أضربوا عن العمل منذ مساء الأحد الماضي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية عقب وفاة اثنين من العمال، إثر سقوط مادة خام حارقة عليهم بفرن المصنع، علاوة وجود مصاب ثالث في حالة حرجة بقسم الحروق بالمستشفى الجامعي في أسوان.