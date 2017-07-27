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جلسة خاصة بين مرتضى منصور وإيناسيو (صور)

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يعقد رئيس نادي جلسة خاصة مع البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق بمقر النادي الأبيض الأن للحديث عن الأزمة بينهما في الفترة الأخيرة. 

وكان إيناسيو قد أبلغ السفارة باحتجازه في مقر نادي الزمالك، وتم إرسال مندوب له، فيما نفى رئيس الزمالك في بيان رسمي مؤكدًا أنه كاذب، ولم يتم احتجازة وسيتم التحقيق معه.

وكانت قد نشبت أزمة بين مرتضى منصور وإيناسيو، بسبب تصريحات الأخير ضد رئيس النادي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك والعهد اللبناني بالبطولة العربية.  

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