هشام محمد: شكرًا محمود طاهر.. وغالي مثلي الأعلى

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أعرب هشام محمد، اللاعب الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الغامرة بعودته إلى بيته مرة أخرى، مشيرا إلى أن العودة للأهلي كانت من أهم وأكبر أهدافه، عقب رحيله عن الفريق منذ سنوات.

وقال إن عودته إلى القلعة الحمراء مرة أخرى هي كرم كبير من الله، مضيفا أنه فضل العودة إلى بيته الذي تربى فيه عن كل العروض الأخرى التي تلقاها من جانب بعض الأندية، مشددًا على أنه كان على ثقة تامة في عودته للأهلي مرة أخرى.

وأكد هشام أنه منذ رحيله عن النادي الأهلي عمل على تطوير نفسه بشكل كبير وبذل أقصى جهد لديه؛ حتى يلفت نظر مسئولي الأهلي إليه مرة أخرى ويعود لبيته، موضحا أنه يتمنى الفوز بكل البطولات مع المارد الأحمر؛ لإسعاد الجماهير.

وعن المفاوضات التي تمت بين الأهلي وناديه السابق المقاصة، قال هشام إن الأهلي ـ من البداية ـ كان حريصا على إعادته مرة أخرى، خصوصا أن مسؤولي الأهلي، بذلوا جهودا كبيرة مع مسئولي المقاصة من أجل إتمام الصفقة، مؤكدًا أنه لم يشك للحظة في حسم الصفقة للأهلي، لافتا إلى أنه يرتبط بعلاقة قوية مع الدكتور عصام سراج منذ أن كان في ناشئي الأهلي، وهو ما سهل من مهمة المفاوضات.

وأوضح هشام محمد أنه تلقى عرضا من نادي الزمالك كان أكبر من القيمة المالية سواء له أو المقاصة، لكن قراره من البداية كان العودة إلى بيته مرة أخرى، خصوصا أنه من أبناء الأهلي، مشيرا إلى أنه يقدر نادي الزمالك وجماهيره وأن أي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي والزمالك، لكن وضعه كان خاصا للغاية كونه ابن الأهلي والعودة كانت هدفه من البداية.

وكشف هشام عن أنه كان يتبقى في عقده مع المقاصة عامان وليس عاما كما أشيع، أي أنه لم يكن يحق له التوقيع للأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة دون مقابل لنادي المقاصة، لافتا إلى أن رغبة وتمسك الأهلي باستعادته كان عاملا حاسما في المفاوضات مع المقاصة.

وعبر اللاعب عن سعادته الكبيرة بالترحاب الكبير الذي وجده من جماهير النادي الأهلي التي طالبت بعودته، مضيفا أنه كان يقابل جماهير الأهلي في أكثر من مكان وكانت تطالبه بالعودة وارتداء القميص الأحمر مرة أخرى، مشددا على أنه سيعمل جاهدا لإسعادهم. وعن المنافسة مع زملائه في الأهلي قال هشام إن المنافسة ستكون في مصلحة الفريق أولا وأخيرا، وأن المشاركة ستكون وجهة نظر الجهاز الفني، خصوصا أن الجهاز سيحرص على اختيار اللاعب الأفضل والأجهز. وعن الرقم الذي سيرتديه مع الأهلي، قال هشام إنه يفضل رقم 4، لكنه سيستأذن من زميله أحمد حمودي، للحصول على هذا الرقم في الموسم الجديد، خصوصا أن حمودي يرتدي الرقم حاليا مع الأهلي.

وأكد هشام أنه يتمنى أن يكون ضمن قائمة الفريق الإفريقية هذا الموسم، من أجل مساعدة الفريق مع باقي زملائه للفوز باللقب، وأن تكون البطولة الإفريقية هي أولى بطولاته مع الأهلي.

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وكشف هشام أنه يتمتع بعلاقة صداقة مع الكثير من لاعبي الأهلي، خصوصا زملاءه بقطاع الناشئين، مثل مؤمن زكريا وسعد سمير وحسين السيد، لافتا إلى أنهم حرصوا على التحدث معه ومطالبته بالعودة لبيته مرة أخرى، بالإضافة إلى أحمد فتحي وعماد متعب اللذين حرصا على الاتصال به والتأكيد له أن الجميع يرحب بعودته، خصوصا بعد المستوى الأكثر من رائع الذي ظهر عليه مع المقاصة.

وأكد هشام محمد أنه كان يبذل كل ما لديه من جهد خلال المواسم الأخيرة مع فريق مصر المقاصة، ولكن لم يتم اختياره ضمن صفوف المنتخب الوطني.

وأشار اللاعب إلى أنه يحترم دائمًا وجهة النظر الفنية للجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، متمنيًا أن يحافظ على نفس مستواه السابق مع الأهلي وأن تكون القلعة الحمراء هي طريقه نحو ارتداء قميص الفراعنة، والمساهمة مع زملائه في تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وكشف هشام محمد أن حسام غالي هو مثله الأعلى محليا، وذلك بسبب التشابه الكبير في أسلوب اللعب والمركز في المستطيل الأخضر، بينما الفرنسي زين الدين زيدان هو مثله الأعلى على المستوى العالمي.

ووجه اللاعب الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي على التمسك بضمه من فريق مصر المقاصة، خاصة المهندس محمود طاهر رئيس النادي الذي اتصل به وطلب منه بذل كل ما يملك من جهد من أجل خدمة القلعة الحمراء وتحقيق البطولات معه.

كما أوضح هشام محمد أن إدارة مصر المقاصة لها فضل كبير عليه، خاصة أنها احترمت رغبته عندما قرر الانتقال إلى الأهلي في الموسم الحالي، وذلك رغم أن عقده ما زال ممتدا لموسمين مقبلين.

وأرجع اللاعب الفضل الكبير فيما وصل إليه في مجال كرة القدم إلى أهله وزوجته الذين دائمًا ما يساندونه في أي خطوة جديدة يتخذها، وكانوا سببًا كبيرًا في عودته من جديد إلى بيته الأهلي.

ووجه هشام رسالة لجمهور الأهلي، قائلا إنهم رقم 1 في النادي الأهلي وإنهم دائما وأبدا الداعم الأول للفريق، ووعد الجماهير ببذل أقصى ما لديه للفوز بكل البطولات مع الأهلي وأن يكون عند حسن ظنهم جميعا.