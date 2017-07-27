مرتضى منصور: لم أرى في حياتي أحقر من إيناسيو (فيديو)

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نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنباء احتجازه للبرتغالي أوجستو ايناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، معلقًا «ده راجل كداب، ومستمر في مؤامرته الحقيرة، لم أرى في حياتي أحقر منه».

إيناسيو لجأ للسفارة البرتغالية في القاهرة، وقدم شكواه من معاملة مسؤلي الزمالك له خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن مسؤلي القلعة البيضاء يتحفظون عليه، وقاموا بمنعه من التواصل مع وسائل الاعلام، وطالبهم بالتدخل بسبب المعاملة السيئة التي يتعرض لها.

وأضاف «مرتضى»، أن إيناسيو، وجه اتهامات محددة لمجلس ادارة النادي، وسيتم سؤاله عن تصريحاته، والتحقيق معه حول الاتهامات التى وجهها لمجلس ادارة النادي واللاعبين.

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وتابع رئيس القلعة البيضاء، أن التحقيق مع «إيناسيو»، سيتم بشفافية، وسنعتذر له في حالة صحة ادعاءاته، بينما سيتم توقيع عقوبات عليه إذا ثبت كذبه.

وشهدت الساعات الماضية أزمة عنيفة بين مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، وإيناسيو المدير الفني للفريق، بعد أن قام الأخير بالهجوم على رئيس النادي ووصفه بالشخص الكاذب والجبان، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الزمالك والعهد اللبناني في البطولة العربية.