أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

إيناسيو يشكو الزمالك للسفارة البرتغالية

Google+ Print
إيناسيو يشكو الزمالك للسفارة البرتغالية إيناسيو يشكو الزمالك للسفارة البرتغالية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قام البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني ، باللجؤ للسفارة البرتغالية في القاهرة، للشكوى من معاملة مسؤلي الزمالك له خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر أن المدير الفني للزمالك قام بشكوى النادي للسفارة البرتغالية، وأبلغهم أن مسؤلي القلعة البيضاء يتحفظون عليه وتم منعه من التواصل مع وسائل الاعلام، وطالبهم بالتدخل بسبب المعاملة السيئة التي يتعرض لها.

وشهدت الساعات الماضية أزمة عنيفة بين رئيس مجلس إدارة الزمالك، وإيناسيو المدير الفني للفريق، بعد أن قام الأخير بالهجوم على رئيس النادي ووصفه بالشخص الكاذب والجبان، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الزمالك والعهد اللبناني في البطولة العربية.

شاهد أيضا

تأتي تلك الخطوة من إيناسيو بعد أن أجرى اتصالات مع محاميه الخاص، لإستشارته في الإجراءات التي يجب أن يتخذها لحفظ حقوقه لدى النادي بعد تطور الأزمة مع مرتضى منصور، ووصولها لطريق مسدود

وأعلن مرتضى منصور، أنه قرر إحالة المدير الفني للتحقيق، بسبب تصريحاته المسيئة مع تجهيز ملف كامل بتلك التجاوزات استعدادًا لتقديم شكوى للفيفا ضد المدرب البرتغالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك