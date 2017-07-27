إيناسيو يشكو الزمالك للسفارة البرتغالية

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قام البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني الزمالك، باللجؤ للسفارة البرتغالية في القاهرة، للشكوى من معاملة مسؤلي الزمالك له خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر أن المدير الفني للزمالك قام بشكوى النادي للسفارة البرتغالية، وأبلغهم أن مسؤلي القلعة البيضاء يتحفظون عليه وتم منعه من التواصل مع وسائل الاعلام، وطالبهم بالتدخل بسبب المعاملة السيئة التي يتعرض لها.

وشهدت الساعات الماضية أزمة عنيفة بين مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، وإيناسيو المدير الفني للفريق، بعد أن قام الأخير بالهجوم على رئيس النادي ووصفه بالشخص الكاذب والجبان، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الزمالك والعهد اللبناني في البطولة العربية.

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تأتي تلك الخطوة من إيناسيو بعد أن أجرى اتصالات مع محاميه الخاص، لإستشارته في الإجراءات التي يجب أن يتخذها لحفظ حقوقه لدى النادي بعد تطور الأزمة مع مرتضى منصور، ووصولها لطريق مسدود

وأعلن مرتضى منصور، أنه قرر إحالة المدير الفني للتحقيق، بسبب تصريحاته المسيئة مع تجهيز ملف كامل بتلك التجاوزات استعدادًا لتقديم شكوى للفيفا ضد المدرب البرتغالي.