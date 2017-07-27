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بوتين: أولويتنا في سوريا وقف إراقة الدماء وإطلاق التسوية السياسية

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مصراوي Masrawy

بوتين: أولويتنا في سوريا وقف إراقة الدماء وإطلاق التسوية السياسية

05:23 م الخميس 27 يوليو 2017

بوتين: أولويتنا في سوريا وقف إراقة الدماء وإطلاق التسوية السياسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

هلسنكي - (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين -اليوم الخميس- أن موسكو تعطي الأولوية في الأزمة السورية لحقن الدماء وإطلاق عملية التسوية السياسية.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي، ساولي نينيستي، بثته قناة (روسيا اليوم): "لم نتمكن بعد من بحث الأزمة السورية، لكن من الممكن أن أؤكد الآن أن الأولوية بالنسبة لروسيا هي وقف إراقة الدماء وإطلاق عملية التسوية السياسية في سوريا".

وأضاف بوتين أن السوريين يجب عليهم، بعد تحقيق سلام في البلاد، أن يقرروا بأنفسهم مصير وطنهم.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي -صباح اليوم- ليبحث مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة البلطيق.

وتأتي زيارة الرئيس الروسي لفنلندا للاحتفال بمرور 100 عام على استقلال فنلندا، والذي سيقام في مدينة سافونلينا.

هذا المحتوى من

Asha

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