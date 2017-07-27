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الكُنيسي يدعو لوضع خارطة طريق للإعلام العام والخاص

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مصراوي Masrawy

الكُنيسي يدعو لوضع خارطة طريق للإعلام العام والخاص

05:26 م الخميس 27 يوليو 2017

الكُنيسي يدعو لوضع خارطة طريق للإعلام العام والخاص

حمدى الكنيسي

كتبت - هاجر حسني:

قال حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن النقابة استقبلت باهتمام وفهم دقيق، دعوة الرئيس عبدالفتاح بمؤتمر الشباب بالإسكندرية للإعلام للقيام بدوره المنوط به في توعية المصريين بمخاطر هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن، وكذلك إبراز الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات في حربها ضد الإرهاب والداعمين له.

ودعا الكنيسي، في بيان له الخميس، وسائل الإعلام المصري برافديه العام والخاص لمساندة الدولة المصرية في هذه المرحلة الفارقة والتي تنطوي على مخططات أعداء الداخل والخارج لدفع إلى منزلق الدولة الفاشلة، مما يستدعي اليقظة الكاملة والتوعية المتواصلة بكل جوانب وأبعاد هذه المخططات.

وأكد نقيب الإعلاميين الأهمية القصوى لقرار الرئيس بتشكيل المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، مما يستدعى المشاركة الفعالة من نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة لوضع خارطة طريق للإعلام العام والخاص بما يتلائم مع مواجهة الإرهاب والتطرف.

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