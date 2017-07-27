لفت الأنظار في «حالة عشق» ولهذا السبب «سبه» الجمهور.. معلومات عن رامز أمير

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على الرغم من صغر عمره فإنه يتمتع بموهبة رائعة وإحساس صادق ومقومات وكاريزما النجوم الكبار، جميعها أهلته ليصبح من أقوى الوجوه الشابة على الساحة الفنية الحالية.

هو الفنان الشاب رامز أمير، الذي دخل السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "كفر دلهاب"، واستطاع أن يخطف الأنظار بصدق موهبته.



ونرصد أبرز المعلومات التى لا يعرفها عنه الجمهور خلال التقرير التالى..

1- ولد في 1 ديسمبر 1988، ويبلغ من العمر 28 عامًا.

2- والده يعمل مهندسا معماريا، ولديه شقيق أكبر يدعى "شادي" يعمل كمنتج، ووالدته ربة منزل.

3- يصرح دائمًا بأن أكثر أصدقائه المقربين هو محمد مجدي، كاتب روايات، وقارئ أسطوري لديه مكتبة، ويستعين برأيه دائمًا في اختيار أعماله.

4- يحب ركوب الخيل والغطس لدرجة كبيرة، ويعتبرها من هواياته المفضلة بجانب الجري الحر.

5- كان يتمنى أن يصبح طيارا، وما زال يراوده هذا الحلم على الرغم من نجوميته.

6- حياته الفنية بدأت من خلال مشاركته في الإعلانات، ويقول عن تلك المرحلة: "مرحلة مهمة جدا فى حياتى، يعنى.. بدايتى فى الأول كانت عن طريق الإعلانات بالصدفة وأنا فى ٣ ثانوى، وبعديها بدأ المخرجون يعلقون عليا وعلى شخصيتى وشافوا إنى موهوب، بدأت أحب الموضوع أكتر وأستمتع بيه جدا".

7- أول أعماله في الدراما التليفزيونية كانت من خلال مشاركته بمسلسل "شرف فتح الباب" مع الفنان يحيى الفخرانى.

8- توالت مشاركاته الفنية بعد ذلك بفيلم "الفرح" رفقة نخبة من ألمع النجوم، أبرزهم كان الفنان القدير صلاح عبد الله والفنان ياسر جلال، وماجد الكدواني وغيرهم من النجوم، ثم فيلم "سفارى" و"كف القمر" و"المركب".

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9- استطاع أن يلفت الأنظار بشخصية "مازن" في مسلسل "حالة عشق"، بطولة الفنانة مي عز الدين، وأصبح حلم كل فتاة بسبب طبيعة شخصيته وعلاقته الخاصة بشقيقته.

10- يحلم بالوقوف أمام النجمة مني زكي، نظرًا لما تتمتع به من كاريزما عالية، حسب وصفه، ومن الفنانات القدامى الراحلة سعاد حسني.

11- تعرض لسرقة حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وصفحة "فيبسوك" أيضًا.

12- بهر الجميع بدوره في مسلسل "كفر دلهاب"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وأشار "رامز" إلى أنه تعرض لأول مرة للشتائم بسبب دوره، ويعتبر ذلك دليلا على نجاح وتقمص الشخصية.

13- نشر رامز أمير مؤخرًا صورة تجمعه بنقيب الممثلين أشرف زكي، في أثناء أداء العمرة، وعلق على الصورة التي نشرها على صفحته بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "دكتوري أشرف زكي هو اللي ليه الفضل إني أطلع عمرة بعد ربنا سبحانه وتعالى".