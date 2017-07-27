ماليزيا تعرب عن استعدادها للوساطة فى الأزمة القطرية

كوالالمبور - (د ب ا):

أكدت ماليزيا استعدادها للتوسط في الأزمة القطرية، إذا تلقت طلبا بذلك.

وقال وزير المهام الخاصة الماليزي هشام الدين حسين أمام البرلمان، اليوم الخميس، إنه على الرغم من ذلك يجب أن تتاح الفرصة للكويت أولاً، مشيرا إلى أن الحكومة الماليزية تدعم جهود الوساطة التي يبذلها أمير الكويت.

ونقلت وكالة الانباء الماليزية برناما، عن حسين قوله أنه إذا رأى كل الأطراف إمكانية توسط ماليزيا في ذلك، فإنها على استعداد لذلك، وستقوم بشيء مفيد في إطار هذه الجهود.

وأردف "سنتابع الحالة عن كثب وإن شاء الله إذا طلِب منا ذلك، فسنقوم بدورنا بشكل أعمق".

وبدأت الأزمة القطرية في 5 يونيو الماضي، بعدما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد اتهامها بدعم الارهاب.

ونفت قطر صحة الاتهامات الموجهة اليها، ورفضت قائمة تضم13 مطلباً لعودة علاقتها مع هذه الدول، ومن بين هذه المطالب إنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي القطرية، وتقليص علاقات الدوحة مع إيران، وقطع علاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد الوزير أن ماليزيا ستواصل التعاون مع حكومات الدول الخليجية آملة أن تنتهي الأزمة الخليجية الراهنة ودياً، وفي أسرع وقت ممكن.