أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ماليزيا تعرب عن استعدادها للوساطة فى الأزمة القطرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ماليزيا تعرب عن استعدادها للوساطة فى الأزمة القطرية

05:20 م الخميس 27 يوليو 2017

ماليزيا تعرب عن استعدادها للوساطة فى الأزمة القطرية

هشام الدين حسين

كوالالمبور - (د ب ا):

أكدت ماليزيا استعدادها للتوسط في الأزمة القطرية، إذا تلقت طلبا بذلك.

وقال وزير المهام الخاصة الماليزي هشام الدين حسين أمام البرلمان، اليوم الخميس، إنه على الرغم من ذلك يجب أن تتاح الفرصة للكويت أولاً، مشيرا إلى أن الماليزية تدعم جهود الوساطة التي يبذلها أمير الكويت.

ونقلت وكالة الانباء الماليزية برناما، عن حسين قوله أنه إذا رأى كل الأطراف إمكانية توسط ماليزيا في ذلك، فإنها على استعداد لذلك، وستقوم بشيء مفيد في إطار هذه الجهود.

وأردف "سنتابع الحالة عن كثب وإن شاء الله إذا طلِب منا ذلك، فسنقوم بدورنا بشكل أعمق".

وبدأت الأزمة القطرية في 5 يونيو الماضي، بعدما أعلنت والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد اتهامها بدعم الارهاب.

ونفت قطر صحة الاتهامات الموجهة اليها، ورفضت قائمة تضم13 مطلباً لعودة علاقتها مع هذه الدول، ومن بين هذه المطالب إنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي القطرية، وتقليص علاقات الدوحة مع إيران، وقطع علاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد الوزير أن ماليزيا ستواصل التعاون مع حكومات الدول الخليجية آملة أن تنتهي الأزمة الخليجية الراهنة ودياً، وفي أسرع وقت ممكن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجزيرة تستنكر تصريحات نتنياهو ضدها

    أخبار

  • الأمم المتحدة تحمّل التحالف العربي مسؤولية قصف أودى بـ42 لاجئا قبالة

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • رويترز: قطر ترفض طلبات جديدة لتوريد الغاز المسال إلى

    أخبار

إعلان

3c64c738aa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية