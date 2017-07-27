قوات الاحتلال تقتحم مصلى قبة الصخرة وتهاجم المصلين

القاهرة - (مصراوي):

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى، وهاجمت المصلين بعدما اندلعت مواجهات عند باب حطة بعد أن دفعت بقوات معززة استعملت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المصلين.

وأنزلت قوات الاحتلال الإسرائيلي العلم الفلسطيني الذي وضعه المصلون فوق المسجد الأقصى فور دخولهم، بحسب وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اعتداء جنود الاحتلال على الفلسطينيين، ما أوقع عددًا من الإصابات في صفوف الفلسطينيين، وأغلقت باب حطة من جديد وشددت الحراسة عليه.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط 37 إصابة جراء قمع قوات الاحتلال للفلسطينيين، وأن المسعفين يحاولون تقديم العلاج الميداني للمصابين لصعوبة نفلهم لسيارات الإسعاف أو المستشفيات.

وأكد الشهود أن القوات الخاصة أطلقت القنابل وتحركت بشكل مدروس لتجميع الناس ومحاصرتهم في مكان واحد لقمعهم.