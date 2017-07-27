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وزير الخارجية: التطورات في القدس «خطيرة» وتنذر بتفجر الوضع

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وزير الخارجية: التطورات في القدس «خطيرة» وتنذر بتفجر الوضع وزير الخارجية: التطورات في القدس «خطيرة» وتنذر بتفجر الوضع

التحرير

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التطورات في الأراضي المحتلة خطيرة ومتلاحقة، خاصة القدس الشرقية التي شهدت إجراءات غير مسبوقة تمثلت في إجراء خطوات غير مسبوقة بإغلاق المسجد الأقصى ومحاولات وضع بوابات إلكترونية وكاميرات أمام بوابته، فضلاً عن تبني إجراءات أمنية متعسفة حالت دون دخول المصليين لممارسة الشعائر الدينية.

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وأكد وزير الخارجية، في كلمته بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات التصعيد الإسرائيلي في القدس، أن ما حدث من إجراءات فى القدس نجم عنه موجة من الغضب ليس في فلسطين فقط ولكن في مدن عربية، الأمر الذي ينذر بتفجر الوضع برمته وذلك لما للحرم الشريف من قدسيه لدى العالم الإسلامي.

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التحرير

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