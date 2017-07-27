البورصة تخسر 5.6 مليار جنيه في نهاية جلسات الأسبوع

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أنهت مؤشرات البورصة المصرية جلسة نهاية الأسبوع على انخفاض جماعي، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.6 مليار جنيه مليار جنيه، ليسجل 712.582 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 13609 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، ومؤشر "إيجي إكس 20" 0.95% ليغلق عند مستوى 12114 نقطة.

كما شهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" تراجعا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 700 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1595 نقطة.

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وجاء تراجع المؤشرات اليوم، مدفوعًا بحركة بيع من جانب الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين للشراء.