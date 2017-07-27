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أبو سعدة: هيئة ملاحقة الدول الراعية للإرهاب ستعقد أول اجتماعاتها خلال أسبوع

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أبو سعدة: هيئة ملاحقة الدول الراعية للإرهاب ستعقد أول اجتماعاتها خلال أسبوع أبو سعدة: هيئة ملاحقة الدول الراعية للإرهاب ستعقد أول اجتماعاتها خلال أسبوع

التحرير

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قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تشكيل هيئة من المحامين المحترفين على المستوى الدولى لملاحقة الدول الراعية للإرهاب فى المحكمة الجنائية الدولية، وتعويض الضحايا سيكون قريبا، لافتا إلى أن الهيئة ستكون من فريقين أحدهما بمصر والثاني بالإمارات.

وأوضح أبو سعدة أن الهيئة سيتم تشكيلها بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بالإمارات، لافتا إلى أنه خلال أسبوع سيتم عقد اجتماع، لنظر خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وبدء تجميع الوثائق والمستندات التي سيتم تقديمها لعدد من الكيانات والمنظمات، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والبرلمان الأوروبي.

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واستطرد: "أصبح الإرهاب من بين أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات المعاصرة، لكونه يتصاعد بمعدل رهيب ويترك آثارا على فئات واسعة من البشر».

كان عدد من المنظمات المصرية والعربية قد أعلن أمس عن تشكيل تحالف عربي لمقاضاة الدول الراعية للإرهاب دوليا أمام المحكمة الجنائية لتعويض الضحايا ومتضرري العمليات الإرهابية. 

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التحرير

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